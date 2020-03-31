Испытания модуля "Наука" для МКС продолжаются, несмотря на нерабочую неделю

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Испытания многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" не приостанавливались, несмотря на нерабочую неделю, введенную в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Работы продолжаются, персонал работает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, испытания идут по плану, однако конкретной даты отправки модуля на Байконур пока нет. "Трудно сказать, сколько времени еще нужно для завершения испытаний", - отметил он.

Сейчас идут автономные испытания двигательной установки МЛМ, затем модуль пройдет пневмовакуумные испытания, после чего будет сформирован эшелон и состоится отправка "Науки" на Байконур.

Глава Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко в феврале сообщил, что предприятие планирует отправить МЛМ на космодром Байконур 19 марта. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отправка модуля состоится на несколько недель позже из-за продолжающихся комплексных проверок.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому вступил в силу режим самоизоляции для всех жителей Москвы. Такое решение было принято для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Покидать дом разрешается только для получения экстренной медпомощи, посещения ближайшего магазина, выгула домашних животных (в радиусе не более ста метров от дома) или выброса мусора. Также гражданам разрешено добираться до своих рабочих мест и обратно, если деятельность их работодателя не приостановлена соответствующим указом.

О модуле

Строительство модуля началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Ранее рассматривалась возможность замены родных баков модуля "Наука", изготовленных около 18 лет назад, на переделанные баки от разгонного блока "Фрегат". Однако в итоге было принято решение о запуске модуля к МКС со своими штатными баками. Изначально сделанные с возможностью многократной заправки, сейчас они могут быть использованы только один раз.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.