Прибор для определения состава реголита в полярных областях Луны прошел испытания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН, который определит состав реголита в полярных областях Луны, прошел испытания и передан НПО им. С. А. Лавочкина. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

"Испытания завершились. Прибор сейчас находится в НПО им. Лавочкина, прошел входной контроль", - отметил Митрофанов.

По словам ученого, прибор был отправлен в НПО им. Лавочкина в феврале. Теперь специалистам предстоит установить его на борт автоматической станции "Луна-25".

Основной задачей АДРОН в этой миссии будет определение состава лунного реголита в полярных областях, чтобы сравнить его с грунтом, который ранее доставлялся на Землю из умеренных широт. В частности, с помощью прибора планируется определить количество воды.

Принцип работы прибора АДРОН заключается в исследовании гамма-излучения, которое возникает в результате "бомбардировки" участка поверхности нейтронами, выходящими из специального генератора.

Запуск аппарата "Луна-25" к Луне запланирован на 2021 год, "Луна-26" - на 2023-2024 годы, "Луна-27" - на 2024-2025 годы. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу, начало создания которой намечено на 2020 год, будут включены тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности, сбора ископаемых и доставки их на Землю.