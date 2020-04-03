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ИКИ РАН создаст летный образец прибора для геологоразведки Луны с орбиты

Прибор позволит просканировать почти всю поверхность Луны

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН провел испытания технологического образца гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты, и теперь приступает к созданию летного образца. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

"Мы завершили этап разработки, создания и испытания технологических образцов и приступаем к главному этапу - этапу создания летных образцов", - сказал Митрофанов.

Он пояснил, что точные сроки создания летного образца пока не известны.

Ранее Митрофанов сообщил ТАСС, что установка прибора на орбитальном аппарате "Луна-26" позволить просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми районами. По его словам, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что запуск "Луны-26" планируется на 2023-2024 годы.

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