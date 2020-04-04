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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Китай запустит спутник "Ухань" в честь победы над коронавирусом

Ожидается, что запуск станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь"
Ракета-носитель "Куайчжоу-1A" ChinaImages via REUTERS
Описание
Ракета-носитель "Куайчжоу-1A"
© ChinaImages via REUTERS

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета "Жэньминь жибао".

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По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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