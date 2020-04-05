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На космодром Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, к лету их будет трудиться несколько тысяч человек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Специалисты, которые пополнят число строителей второй очереди космодрома Восточный, прибывают на объекты и приступают к работе после карантина. Об этом написал на своей странице в Twitter в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что сейчас к строительству привлечены полторы тысячи рабочих и специалистов. По его словам, работы активизировались после того, как ушли морозы. "Объекты стартового комплекса "Ангара" "выбираются" из котлованов на поверхность", - подчеркнул Рогозин.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Оно предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмодром ВосточныйАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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