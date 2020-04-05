На космодром Восточный прибывают рабочие и специалисты после карантина

ТАСС, 5 апреля. Специалисты, которые пополнят число строителей второй очереди космодрома Восточный, прибывают на объекты и приступают к работе после карантина. Об этом написал на своей странице в Twitter в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч", - написал Рогозин.