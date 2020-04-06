Первую ракету "Союз-2.1а" для пилотируемого запуска установили на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" для первого запуска на ней пилотируемого корабля "Союз МС" с тремя членами экипажа на борту установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Сегодня утром, 6 апреля 2020 года, в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки № 31", - отметили в госкорпорации.

Пуск запланирован на 11:05 мск 9 апреля со стартовой площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток"). На корабле "Союз МС-16" к МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Сближение с Международной космической станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка запланирована на 17:16 мск. В дублирующий экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

Ранее все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Впервые пилотируемый корабль на "Союзе-2.1а" был запущен без экипажа в августе 2019 года. На борту находился антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850).

Из-за пандемии коронавируса членам экипажа пришлось отказаться от ряда традиций. В частности, еще в Москве они не смогли посетить Кремлевскую стену, дом Сергея Королева. Также была отменена традиционная пресс-конференция экипажа перед вылетом на Байконур. Сейчас основной и дублирующий экипажи находятся в режиме обсервации. В пресс-службе Центра подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что семьи членов экипажа новой экспедиции не смогут прибыть на космодром.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15".