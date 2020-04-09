Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция пуска ведется на сайте Роскосмоса. Первый пилотируемый запуск в 2020 году проходит на фоне пандемии коронавируса.

Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы Подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

Ракета взлетела с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс "Восток") в 11:05 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Примерно через девять минут после старта "Союз МС-16" должен отделиться от третьей ступени носителя. Планируется, что корабль будет лететь к станции по шестичасовой схеме, то есть сделает четыре витка вокруг Земли. Стыковка корабля с МКС намечена на 9 апреля в 17:15 мск. Командиром новой экспедиции станет Кэссиди, для которого этот полет уже третий в карьере. Иванишин также отправился на орбиту в третий раз, Вагнер пока не имеет опыта космических полетов.

Пуск был осуществлен со стартового комплекса "Восток". Ранее космонавты отправлялись на орбиту с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"), однако она предназначена для ракет "Союз-ФГ". Для пусков "Союзов-2.1а" ей нужна масштабная реконструкция.

Изначально планировалось, что в апреле в составе новой экспедиции на Международную космическую станцию полетят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Однако в феврале исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что по медицинским показаниям российская часть экипажа "Союза МС-16" будет заменена на дублеров - Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Позже межведомственная комиссия утвердила это изменение.

Новый экипаж проведет на борту Международной космической станции 196 суток. Всего на время новой экспедиции запланировано более 50 научных исследований и экспериментов. Три исследования из общего количества будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты также будут работать с транспортными грузовыми кораблями.

Полет на новой ракете

"Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблем, который отправится на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем. Как сказал ранее Иванишин, она имеет улучшенную систему управления двигателями первой и второй ступени и, как результат, повышенную точность выведения полезной нагрузки на орбиту.

До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Теперь все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Иванишин также сообщал, что улучшенная версия корабля "Союз МС", которая в четверг отправилась к МКС, будет в большей степени использовать спутниковую навигационную систему для прогноза сближения со станцией.