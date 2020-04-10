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Оставшихся сотрудников предприятий Роскосмоса на космодроме Куру эвакуируют в конце апреля

На космодроме остался небольшой расчет в составе 21 человека

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 20 сотрудников ЦЭНКИ и НПО имени С. А. Лавочкина будут эвакуированы с космодрома Куру во Французской Гвиане с 27 по 30 апреля, доложил президенту РФ Владимиру Путину гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалисты продолжают работу в Гвианском космическом центре.

"Основную часть расчета с учетом прекращения выполнения задач нашими партнерами мы эвакуировали. Сейчас остался наш небольшой расчет в составе 21 человека вместе с НПО имени Лавочкина <...> С 27 по 30 число планируем эвакуацию этих расчетов домой на карантинные мероприятия", - сказал Охлопков.

По его словам, на космодроме расчет приводит технологическое оборудование в безопасное состояние.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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