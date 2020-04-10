Федерация космонавтики в СЗФО 12 апреля проведет онлайн-стрим с учеными и космонавтами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Западная организация Федерации космонавтики России из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Петербурге в День космонавтики проведет многочасовую онлайн-трансляцию, посвященную истории освоения космоса, исследованиям Луны и космическому творчеству. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в организации.

"Публичные празднования закрыты, поэтому старты моделей ракет, которые мы ежегодно проводим в Петропавловской крепости, не состоятся. 12 апреля планируется многочасовой праздничный стрим на онлайн-канале "Рафаэль и Ко": беседы о космонавтике с интересными людьми и космическая музыка. День космонавтики мы посвящаем Луне, нашему самому родному и постоянному спутнику", - сказала представитель организации.

Она уточнила, что в мероприятии примут участие историки, ученые, летчики-испытатели, а также художники, занимающиеся космической живописью. Зрителям расскажут о правилах отбора космонавтов, новых книгах об исследованиях Луны и об американской космической лунной исследовательской программе.

Навигатор по событиям и местам Петербурга BEST.Petersburg, в свою очередь, опубликовал онлайн-программу "Гагарин, я вас любила", в которой собраны ссылки на виртуальные мероприятия и проекты ко Дню космонавтики. В пресс-службе навигатора пояснили, что пользователям предлагается посетить youtube-каналы о космосе или посмотреть архивные материалы NASA TV, которые телеканал космического агентства NASA выложил в открытый доступ. Одним из предлагаемых проектов является "Союзмульткарантин" - онлайн-проект киностудии "Союзмультфильм".

Навигатор BEST.Petersburg традиционно публиковал информацию о событиях в Петербурге, но из-за ситуации с коронавирусом в приложении скрыли раздел "Афиша". Теперь там, а также на сайте BEST.Petersburg публикуют информацию только об онлайн-мероприятиях. По данным пресс-службы навигатора, с момента введения режима самоизоляции в Петербурге количество посетителей сайта увеличилось практически в 20 раз. Ежедневная онлайн-программа приложения состоит из более 30 виртуальных событий, также проект бесплатно публикует информацию о мероприятиях по заявкам организаторов.

В честь Дня космонавтики многие платформы проведут онлайн-мероприятия. "Одноклассники" и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ запустили виртуальную выставку "Легенды Космоса". "ВКонтакте" запустит 14-часовой прямой эфир, подготовленный совместно с Музеем космонавтики и Роскосмосом. В сообществе Музея космонавтики летчики-космонавты ответят на вопросы пользователей. Трансляция "День космонавтики - 2020" начнется в 9:07 по Московскому времени - в точное время старта космического корабля Юрия Гагарина в 1961 году. Сервис Яндекс.Коллекции представил в пятницу пользователям фотографии из личных архивов космонавтов и исследователей космоса, а также кадры из коллекций профильных музеев.