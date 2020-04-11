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Кабмин одобрил предоставление Роскосмосу доступа к системе расчетов по гособоронзаказу

Положения законопроекта направлены на обеспечение контроля со стороны Роскосмоса за расходованием бюджетных средств, предназначенных на выполнение государственного оборонного заказа

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров РФ одобрил предоставление госкорпорации "Роскосмос" доступа к единой системе о расчетах по государственному оборонному заказу. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в <...> федерального закона "О государственном оборонном заказе" в части предоставления государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" доступа к единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Положения законопроекта направлены на обеспечение контроля со стороны Роскосмоса за расходованием бюджетных средств, предназначенных на выполнение государственного оборонного заказа, а также прозрачности совершаемых головными исполнителями - организациями ракетно-космической промышленности - операций с такими денежными средствами, отмечается в сообщении.

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