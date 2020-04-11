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Рябков полагает, что США первыми разместят оружие в космосе

Замглавы МИД РФ указал на отсутствие должного решения этой проблемы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, по имеющимся признакам, станут первой страной, которая разместит оружие в космосе. С такой оценкой заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Именно США по всем признакам станут государством, которое, в отсутствие должного решения этой проблемы, первым разместит ударные системы в космическом пространстве", - указал замглавы МИД РФ.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд раскритиковал российско-китайскую инициативу заключения международного Договора о предотвращении гонки вооружений в космосе. С точки зрения США, планы РФ и Китая по развертыванию противоспутниковых систем наземного базирования фактически означают, что эти страны уже включились в гонку космических вооружений, а Вашингтону предлагается на деле "не размещать [оружие в космосе] вторыми".

"Мы десятки раз предлагали США приступить к содержательному обсуждению российско-китайского проекта Договора о недопущении гонки вооружений в космосе. Призывали США подключиться или как минимум непредвзято взглянуть на наше предложение принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, - напомнил в связи с этим российский дипломат. - Если США говорят, что это предложение нужно трансформировать в обязательство "не размещать вторыми", то здесь мы видим только неуклюжую попытку навязать нам какое-то дополнительное обязательство".

Теги
СШАРоссияКитайРябков, Сергей Алексеевич
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