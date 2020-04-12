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Рогозин рассказал о задаче покорения планет, стоящей перед российской космонавтикой

Также в отрасли ожидается переход на новую технику

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Обновленные Основы госполитики в области космической деятельности, которые в начале 2020 года подписал президент России Владимир Путин, содержат задачу по освоению других планет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем видеопоздравлении с Днем космонавтики, размещенном на сайте госкорпорации.

"В начале 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал новую редакцию Основ государственной политики в области космической деятельности. В этом документе стратегического значения поставлена задача, связанная с развитием российского космоса", - сказал Рогозин. По его словам, в нее входит "покорение планет Солнечной системы", развитие научного космоса. Также российскую космонавтику ожидает переход на новую технику.

"Это серьезный вызов для всех нас", - подчеркнул Рогозин. Глава Роскосмоса уточнил, что для создания новых ракет-носителей, универсальных спутниковых платформ, нового пилотируемого корабля и новых модулей для орбитальных станций, создание материальной основы для будущих покорений Луны, важно не только развитие производства, использование новейших технологий, но и люди.

"О них мы сейчас должны думать больше всего, о подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу того, чтобы Россия по-прежнему была лидером космонавтики", - пояснил гендиректор госкорпорации.

В своем поздравлении он отметил, что День космонавтики - "это один из самых лучших и теплых праздников", потому что связан с первым полетом человека в космос. "И этот человек - наш человек. Это Юрий Алексеевич Гагарин", - отметил глава госкопрорации.

Гендиректор Роскосмоса напомнил, что сейчас отрасль приближается к замечательным датам. "Это и юбилей космодрома Байконур, и юбилей создания ЦПК (Центра подготовки космонавтов - прим. ТАСС), ну и, конечно, в 2021 году мы отметим большой юбилей первого полета Юрия Алексеевича Гагарина", - сказал Рогозин, подчеркнув, что такого рода событие в истории отечественной космонавтики накладывает большую ответственность на тех, кто сейчас причастен к отрасли.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКосмос
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