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Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство

По словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Сергея Прохорова, большинство ведомств ее уже согласовало

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует представить обновленный и согласованный проект подпрограммы "Сфера" госпрограммы "Космическая деятельность России" на утверждение Правительства в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"Большинство ведомств ее уже согласовало. Мы планируем во втором квартале представить ее на утверждение Правительства", - сказал Прохоров.

В ноябре 2019 года первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич сообщил, что госкорпорации пришлось начать повторное согласование программы "Сфера". По его словам, это потребовалось, поскольку "Сфера" станет частью госпрограммы "Космическая деятельность России". В ноябре от министерств и ведомств было получено более 10 положительных ответов.

О "Сфере" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

Теги
РоссияКосмос
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