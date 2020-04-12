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РФ, Франция, Италия, США и Турция направили предложения по изготовлению спутника KazSat-2R

Планируемый бюджет на проектирование, создание и наземные испытания космического аппарата составил $91,6 млн

НУР-СУЛТАН, 12 апреля. /ТАСС/. Производители космических аппаратов из России, Франции, Италии, США и Турции направили технические предложения по изготовлению казахстанского телекоммуникационного космического аппарата KazSat-2R. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Заказ на спутник будет размещен в ТОО "Ghalam", которое будет создавать его с зарубежным производителем космических аппаратов, обладающим требуемыми техническими решениями и компетенциями.

Технико-коммерческие предложения поступили от производителей космических аппаратов из России, Франции, Италии, США и Турции", - рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто выступит подрядчиками по изготовлению спутника.

Планируемый бюджет на проектирование, создание и наземные испытания космического аппарата составил 39,65 млрд тенге ($91,6 млн).

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев сообщил, что его ведомство завершает подготовку технико-экономического обоснования нового спутника. После этого в ходе конкурсных процедур должны определить подрядчиков, которые займутся изготовлением космического аппарата. Работы по созданию KazSat-2R планируют начать в 2020 году.

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3 и наземных комплексов управления. В 2023 году завершается эксплуатация спутника KazSat-2, и для его замены планируется ввод в эксплуатацию космической аппарата KazSat-2R. Он позволит поддержать действующие сети связи, работающие через спутник KazSat-2, также планируется, что он сможет предоставлять услуги спутниковой связи в страны Центральной Азии.

Теги
СШАКазахстанТурцияРоссияФранция
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