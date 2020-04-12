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Роскосмос определил облик программы "Сфера"

В частности, в программу войдут группировки геостационарных спутников связи "Ямал" и "Экспресс", высокоэллиптических "Экспресс-РВ" для предоставления связи и широкополосного доступа в интернет

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Облик программы "Сфера" уже определен, сообщил ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"Облик всей программы уже определен. Мы уже сегодня понимаем, какие проекты, какие орбитальные группировки, наземная инфраструктура входит в состав программы", - сказал Прохоров.

В частности, в программу войдут группировки геостационарных спутников связи "Ямал" и "Экспресс", высокоэллиптических "Экспресс-РВ" для предоставления связи и широкополосного доступа в интернет (на всей территории России, в том числе в Арктическом регионе), многоспутниковая группировка малых космических аппаратов для глобального "Интернета вещей" и среднеорбитальная для коллективного широкополосного доступа в интернет.

Также "Сфера" будет включать многоспутниковые группировки дистанционного мониторинга Земли на базе малых КА, в том числе с радиолокационной и инфракрасной нагрузкой для мониторинга ЧС.

По его словам, "окончательный облик малых аппаратов еще не определен". Каждый проект, который включен в программу, на этапе формирования технических заданий оператором-заказчиком может быть скорректирован. В будущем, отметил Прохоров, "программа может быть расширена".

О "Сфере" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

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