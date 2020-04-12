МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив российские современные технологии и разработки. Об этом говорится в воскресенье в телеграмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль России - это самые современные технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться одним из признанных лидеров в области космических исследований и пилотируемых полетов. Наша космическая программа работает в интересах отечественной экономики и науки, способствует расширению знаний о нашей планете", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил важную деятельность сотрудников отрасли по укреплению международного сотрудничества и решению ключевых задач, которые стоят "не только перед нашими странами, но и перед всем человечеством".

12 апреля в мире отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.