Скрипочка рассказал, как экипаж МКС отметит День космонавтики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские и американские члены экипажа Международной космической станции проведут совместный ужин в честь Дня космонавтики. Об этом рассказал космонавт РФ Олег Скрипочка во время Большого космического эфира на " Роскосмос ТВ ".

"Мы были готовы долго работать в одиночестве".

"Мы были готовы долго работать в одиночестве". Космонавты Волковы об изоляции на орбите

"Сегодня вечером у нас будет совместный ужин. Правда, не очень длинный, потому что у нас идет подготовка к спуску", - сказал Скрипочка.

По его словам, члены экипажа уже поздравили друг друга. Скрипочка отметил, что День космонавтики в этом году экипаж отмечает "ударным трудом". "У нас все дни рабочие, включая субботу и воскресенье", - сказал космонавт.

На борту МКС находятся российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Эндрю Морган, Джессика Меир и Крис Кэссиди.

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.