В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера", проведут на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" после его запуска к Международной космической станции в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.

"Мы были готовы долго работать в одиночестве".

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"В составе нового модуля МЛМ "Наука" предполагаем провести космический эксперимент "Вампир", что расшифровывается как "вращающееся магнитное поле". Эксперимент позволит создать неохлаждаемые матрицы с уникальными техническими характеристиками для инфракрасных датчиков", - рассказал Блошенко.

Он пояснил, что "созданные в результате новые ИК-приборы будут очень нужны в малых аппаратах дистанционного зондирования Земли, группировка которых будет формироваться в рамках программы "Сфера".

В ходе эксперимента предполагается выращивание кристаллов для ИК-датчиков в условиях невесомости во вращающемся магнитном поле. Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса, в результате можно получить кристаллы с высокой степенью однородности свойств, чего нельзя сделать в условиях Земли.

Как сообщил в воскресенье ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров, проект программы будет направлен на утверждение в правительство во втором квартале 2020 года. Он отметил, что "Сфера" будет включать группировки спутников связи, аппаратов для широкополосного доступа в интернет и спутников для дистанционного мониторинга Земли на базе малых аппаратов с ИК-нагрузкой, они будут заниматься мониторингом ЧС.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.