Космонавт рассказал, как следует использовать режим карантина

"Мы были готовы долго работать в одиночестве". Космонавты Волковы об изоляции на орбите

"Для всего мира наступило время испытаний, и мы, казахстанцы, со всеми разделяем этот трудный час", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Хабар 24". Аимбетов заметил, что его друзья и коллеги проводят на борту Международной космической станции (МКС) от шести месяцев до года в режиме полной изоляции. "Им ни на прогулку выйти, ни на балкон подышать свежим воздухом. А глядя на Землю из космоса и видя, как она беззащитна и красива, еще сильнее начинаешь ценить нашу земную и яркую жизнь", - добавил он.

По его словам, это временное отклонение от обычной суеты, называемое карантином, дает возможность людям еще раз взглянуть на свою жизнь. "Давайте радоваться успехам наших детей, уделим время семье, саморазвитию", - отметил он.

Аимбетов совершил свой космический полет со 2 по 12 сентября 2015 года. На орбиту он отправился в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-18М", а вернулся на Землю на корабле "Союз ТМА-16М". Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

До него из казахов в космос летали двое: Тохтар Аубакиров в октябре 1991 года в качестве космонавта-исследователя на "Союзе ТМ-13" и трижды Талгат Мусабаев - в 1994 году в качестве бортинженера на станцию "Мир", в 1998 и 2001 годах в качестве командира корабля на "Мир" и МКС.

12 апреля в мире отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.