Космонавт Сергей Волков рассказал о трудностях при занятии спортом на МКС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавт и Герой России Сергей Волков рассказал в День космонавтики ТАСС, что за свои три полета на Международную космическую станцию (МКС) так и не смог привыкнуть к занятиям на беговой дорожке, назвав их пыткой.

"На станции очень тяжело заниматься спортом. Бегать по беговой дорожке - это пытка. Поэтому мне было интересно: я когда-нибудь смогу привыкнуть к этому ощущению, когда-то это станет для меня как обычная пробежка? Но она так и не стала для меня обычной пробежкой ни в первом, ни во втором, ни в третьем полетах", - сказал Волков.

По его словам, ему всегда это было чрезвычайно тяжело и не хотелось заниматься на беговой дорожке. "Но нам надо было это делать: мы ведь хотели здоровыми вернуться на Землю. Поэтому нужно было заниматься спортом, надо было преодолевать себя", - отметил космонавт.

Полеты с удовольствием

Волков рассказал, что психологически полеты на орбиту на него не давили, летал он с удовольствием, космонавту никогда не хотелось прилететь раньше, чем положено. "Я улетал и был готов летать столько и даже дольше, чем это требовалось. Мыслей о том, что я хочу домой и поскорей бы все это закончилось, никогда не было", - отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что под конец экспедиций работы было все больше и больше.

За плечами Волкова три длительных полета на МКС общей продолжительностью почти 548 суток, в течение которых он выполнил четыре выхода в открытый космос. Сергей стал первым космонавтом во втором поколении. Его отец - Герой Советского Союза Александр Волков - провел на орбите 391 сутки и совершил два выхода в открытый космос.