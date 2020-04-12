{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Космонавт Сергей Волков рассказал о трудностях при занятии спортом на МКС

По словам космонавта, за три полета так он и не привык к занятиям на беговой дорожке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавт и Герой России Сергей Волков рассказал в День космонавтики ТАСС, что за свои три полета на Международную космическую станцию (МКС) так и не смог привыкнуть к занятиям на беговой дорожке, назвав их пыткой.

На эту тему
"Мы были готовы долго работать в одиночестве". Космонавты Волковы об изоляции на орбите

"На станции очень тяжело заниматься спортом. Бегать по беговой дорожке - это пытка. Поэтому мне было интересно: я когда-нибудь смогу привыкнуть к этому ощущению, когда-то это станет для меня как обычная пробежка? Но она так и не стала для меня обычной пробежкой ни в первом, ни во втором, ни в третьем полетах", - сказал Волков.

По его словам, ему всегда это было чрезвычайно тяжело и не хотелось заниматься на беговой дорожке. "Но нам надо было это делать: мы ведь хотели здоровыми вернуться на Землю. Поэтому нужно было заниматься спортом, надо было преодолевать себя", - отметил космонавт.

Полеты с удовольствием

Волков рассказал, что психологически полеты на орбиту на него не давили, летал он с удовольствием, космонавту никогда не хотелось прилететь раньше, чем положено. "Я улетал и был готов летать столько и даже дольше, чем это требовалось. Мыслей о том, что я хочу домой и поскорей бы все это закончилось, никогда не было", - отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что под конец экспедиций работы было все больше и больше.

За плечами Волкова три длительных полета на МКС общей продолжительностью почти 548 суток, в течение которых он выполнил четыре выхода в открытый космос. Сергей стал первым космонавтом во втором поколении. Его отец - Герой Советского Союза Александр Волков - провел на орбите 391 сутки и совершил два выхода в открытый космос.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МИД России назвали подлым приемом Госдепа умалчивание о Гагарине
Отмечаемый 12 апреля праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире - Международного дня полета человека в космос
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС