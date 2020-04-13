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СМИ: Япония планирует отправить исследовательский зонд на орбиту Луны

На орбиту космический аппарат доставит твердотопливная ракета

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует в ближайшие пять лет отправить на лунную орбиту миниатюрный исследовательский зонд. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на орбиту спутника Земли космический аппарат будет доставлен твердотопливной ракетой, которая дешевле аналогов, работающий на жидком топливе.

По данном агентства, отправка японского модуля связана с усилением конкуренции ряда стран, стремящихся достичь преимущества в сфере исследования Луны.

Правительство Японии в 2019 году официально объявило, что намерено присоединиться к программе США по освоению Луны. Она предусматривает, в частности, выведение на орбиту спутника Земли постоянной исследовательской станции, а также разработку вариантов отправки беспилотных грузовых кораблей.

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