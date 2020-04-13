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Путин поручил проработать развитие отечественной стратонавтики

Президент поручил это сделать до 15 июня

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Как сообщается в понедельник на официальном сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля.

"Рассмотреть совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу (стратонавтика) и представить соответствующие предложения", - говорится в перечне поручений. Это необходимо сделать до 15 июня.

На встрече в Череповце о необходимости обратить внимание на развитие этой сферы президенту сказал руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов. "Я с [главой Роскосмоса Дмитрием] Рогозиным поговорю, они займутся этим", - пообещал тогда Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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