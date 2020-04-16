Число макетов научной аппаратуры в ЦПК за 10 лет выросло более чем в четыре раза

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина увеличил число тренажерных макетов аппаратуры для моделирования научных экспериментов МКС более чем в четыре раза. Об этом говорится в материале в журнале ЦПК.

Согласно данным, представленным в статье, в 2009 году было семь таких макетов, в 2019 году - 32. При этом установлено семь макетов целевого оборудования (ЦО). За это же время было оборудовано 13 универсальных рабочих мест.

"В комплект тренажерных макетов входят тренажерные, технологические, летные макеты НА и ЦО, которые используются для отработки действий космонавтов в условиях штатной и нештатной работы как автономно в учебных классах, так и на КТ РС (компьютерном тренажере российского сегмента - прим. ТАСС) МКС и на самолетах-лабораториях", - уточняется в статье.

В материале отмечается, что в 2020 году ЦПК планирует провести модернизацию и доработать стенд "Тренажер визуально-инструментальных наблюдений". "Одной из задач стоит дооснащение стенда новыми РМО3 (рабочее место оператора 3 - прим. ТАСС) с видеостеной за имитатором иллюминатора и РМИ2 (рабочее место инструктора - прим. ТАСС)", - пояснили специалисты центра.