{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink перенесен на неделю

При этом Florida Today не называет причины переноса запуска

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink компании SpaceX состоится, предположительно, на неделю позже запланированного. Об этом сообщила в среду газета Florida Today.

Ранее на текущей неделе она информировала о том, что запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink с мыса Канаверал (штат Флорида), намеченный на 16 апреля, отложен на неопределенный срок. В среду изданию стало известно, что он, как ожидается, состоится 23 апреля в 15:16 по времени Восточного побережья США (22:16 мск).

Компания SpaceX к настоящему моменту не подтверждала информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту. Издание в свою очередь не называет причины переноса запуска.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
Модуль станет научной лабораторией российского сегмента станции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС