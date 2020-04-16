СМИ: запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink перенесен на неделю

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink компании SpaceX состоится, предположительно, на неделю позже запланированного. Об этом сообщила в среду газета Florida Today.

Ранее на текущей неделе она информировала о том, что запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink с мыса Канаверал (штат Флорида), намеченный на 16 апреля, отложен на неопределенный срок. В среду изданию стало известно, что он, как ожидается, состоится 23 апреля в 15:16 по времени Восточного побережья США (22:16 мск).

Компания SpaceX к настоящему моменту не подтверждала информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту. Издание в свою очередь не называет причины переноса запуска.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.