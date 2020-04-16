{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максимум метеорного потока Лириды над Россией можно будет наблюдать 22 апреля

Первые же метеоры можно будет увидеть уже сейчас, причем даже невооруженным глазом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Первые метеоры потока Лириды можно будет сегодня увидеть в небе над Россией. Пик "звездопада" придется на ночь 22 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института прикладной астрономии Российской академии наук.

"Этим метеоры являются остатками хвоста кометы, они несутся с огромной скоростью 10-20 км/с, возникает мощное трение [об атмосферу], и они сгорают. Эти вспышки стреловидной формы мы и увидим. В целом явление завершится к 25 апреля", – прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, в этом году ученые не ожидают большой интенсивности потока. "Иногда бывают всплески, но они были достаточно давно, например, в 1803 году в США зафиксировали 700 метеоров в час. В последний раз всплеск был отмечен в 1982 году, когда наблюдали 90-100 метеоров за час. В этом году ожидается достаточно слабая интенсивность – порядка 18-20 метеоров за час. Однако метеорные потоки – это вещь трудно прогнозируемая, если будет вспышка активности, это не должно удивлять", – отметил ученый.

Он добавил, что поток Лириды достаточно ярок и проходит через незаходящее созвездие Лиры. Поэтому его можно наблюдать невооруженным глазом всю ночь.

Метеорный поток Лириды – ежегодное астрономическое событие. В апреле Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 (Thatcher). Один оборот вокруг Солнца она совершает за 415 лет. В июне 1861 года небесное тело проходило вблизи Солнца, оставив после себя пылевой след. Теперь каждую весну жители Земли замечают на небе яркие вспышки света – рой пылевых частиц кометы. В следующий раз комета вернется только в XXIII веке.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Рогозин назвал ритмичной работу ракетно-космической отрасли в условиях пандемии
Ранее он сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС