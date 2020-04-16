Максимум метеорного потока Лириды над Россией можно будет наблюдать 22 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Первые метеоры потока Лириды можно будет сегодня увидеть в небе над Россией. Пик "звездопада" придется на ночь 22 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института прикладной астрономии Российской академии наук.

"Этим метеоры являются остатками хвоста кометы, они несутся с огромной скоростью 10-20 км/с, возникает мощное трение [об атмосферу], и они сгорают. Эти вспышки стреловидной формы мы и увидим. В целом явление завершится к 25 апреля", – прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, в этом году ученые не ожидают большой интенсивности потока. "Иногда бывают всплески, но они были достаточно давно, например, в 1803 году в США зафиксировали 700 метеоров в час. В последний раз всплеск был отмечен в 1982 году, когда наблюдали 90-100 метеоров за час. В этом году ожидается достаточно слабая интенсивность – порядка 18-20 метеоров за час. Однако метеорные потоки – это вещь трудно прогнозируемая, если будет вспышка активности, это не должно удивлять", – отметил ученый.

Он добавил, что поток Лириды достаточно ярок и проходит через незаходящее созвездие Лиры. Поэтому его можно наблюдать невооруженным глазом всю ночь.

Метеорный поток Лириды – ежегодное астрономическое событие. В апреле Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 (Thatcher). Один оборот вокруг Солнца она совершает за 415 лет. В июне 1861 года небесное тело проходило вблизи Солнца, оставив после себя пылевой след. Теперь каждую весну жители Земли замечают на небе яркие вспышки света – рой пылевых частиц кометы. В следующий раз комета вернется только в XXIII веке.