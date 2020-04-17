"Союз МС-15" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты.

"Включение двигателей есть, все штатно", - сказали ТАСС в Роскосмосе.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Ожидается, что в 08:16 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжают работать космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, который стал командиром МКС.