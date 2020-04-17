В Роскосмосе рассказали о самочувствии вернувшихся на Землю членов экипажа "Союза МС-15"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Самочувствие экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", который приземлился в пятницу в Казахстане, нормальное. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

На спускаемом аппарате на Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

"Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузки на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, космонавт Олег Скрипочка доложил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину о штатном возвращении российского-американского экипажа на Землю.

Экипаж "Союза МС-15" вернулся на Землю на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим время его эвакуации с места посадки корабля будет ограничено для исключения возможности инфицирования. После медобследования космонавта и астронавтов доставят на вертолетах на Байконур, откуда Скрипочка отправится в Москву, а американцы - в США.