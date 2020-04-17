Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

ТАСС, 17 апреля. Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".

"Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган", - написал он на своей странице в Twitter. При этом на официальном сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и Скрипочке.