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Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана
Глава NASA Джим Брайденстайн Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава NASA Джим Брайденстайн
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".

"Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган", - написал он на своей странице в Twitter. При этом на официальном сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и Скрипочке.

В свою очередь, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех членов экипажа. "С возвращением на Землю, командир экипажа Олег Скрипочка и бортинженеры Эндрю Морган и Джессика Меир", - написал он на своей странице в Twitter. Глава Роскосмоса также поблагодарил Казахстан и всех, кто готовил корабль к космическому полету.

Экипаж "Союза МС-15" вернулся на Землю в пятницу на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим время его эвакуации с места посадки корабля будет ограничено для исключения возможности инфицирования. После медобследования космонавта и астронавтов доставят на вертолетах на Байконур, откуда Скрипочка отправится в Москву, а американцы - в США.

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СШАРоссия
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