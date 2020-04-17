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Пандемия коронавируса нового типа
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Два работника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом умерли в больнице

Число заразившихся сотрудников госкорпорации возросло до 42

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, у двоих из них подтвердили коронавирус, еще у одного было подозрение на него. Об этом сообщил в пятницу руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов.

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"Два специалиста - 62 и 68 лет - скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет", - отметил Фролов.

Все трое работали в Москве и Подмосковье. Их семьям будет оказана необходимая поддержка, сказал Фролов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, число заразившихся коронавирусом в Роскосмосе за несколько дней выросло с 30 до 42.

"По состоянию на 17 апреля 2020 г. общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек", - сказали в Роскосмосе, подчеркнув, что четыре человека выздоровели.

По словам руководителя оперативного штаба, Роскосмос предпринимает все возможные меры для нераспространения инфекции на сотрудников предприятий ракетно-космической промышленности вне зависимости от географического расположения места работы.

Коронавирус в Роскосмосе

15 апреля генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. На тот момент вылечились четыре человека.

Источник в отрасли сообщил ТАСС, что коронавирусной инфекцией заразился в том числе заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин, он сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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