В NASA подтвердили, что два астронавта отправятся к МКС на корабле Crew Dragon 27 мая

ТАСС, 17 апреля. Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал на своей странице в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"27 мая NASA отправит американских астронавтов с американской земли. При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9", - сказал он.

Ранее эту информацию разместил портал spaceflightnow.com.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".