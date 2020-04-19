Орбиту МКС скорректируют перед пуском, приуроченным к 75-летию Победы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет снижена на 1,5 км в воскресенье утром при помощи двигателей служебного модуля "Звезда". Это необходимо для создания условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14", который будет выведен на орбиту на "ракете Победы", сообщили в Роскосмосе.

"На 19 апреля 2020 года запланирована коррекция ее [МКС] орбиты", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что маневр необходим для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14".

Маневр планируется совершить двигателями служебного модуля "Звезда". Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, они будут включены в 08:09 мск и проработают менее одной минуты (58,5 с). В результате высота орбиты станет меньше на 1,5 км и в среднем составит 419 км над Землей.

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 2 апреля. Для этого были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13". Они проработали в течение 427,5 секунды, в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 900 м.

Ракета Победы

25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а". Она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14", который через два витка (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. Пуск ракеты будет приурочен к 75-летию Победы. На нее нанесут специализированную символику - логотип годовщины, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.

В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов. "Кроме того, экипаж получит праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в госкорпорации.

Также на борту корабля будут находиться данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Управление МКС на фоне пандемии

Ранее Центр управления полетами (ЦУП) ввел ряд строгих мер по работе на фоне пандемии коронавируса, предусматривающих в том числе создание групп для удаленного управления российским сегментом МКС в случае карантина. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, доступ в ЦУП ограничен. В частности, исключен прием иностранных граждан, специалистов из американского Хьюстона допускают в исключительных случаях и только после двухнедельной самоизоляции. Также в Центр управления полетами не могут попасть лица, которые в практическом плане не управляют МКС и аппаратами, отметил источник. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение вируса среди группы управления российским сегментом МКС и обеспечить круглосуточное управление станцией.