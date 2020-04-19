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Рогозин поблагодарил президента компании ULA за высокую оценку двигателя РД-180

Гендиректор Роскосмоса также подтвердил приглашение госкорпорации, адресованное Бруно, посетить Москву

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил президента и генерального директора предприятия United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно за данную им высокую оценку российского ракетного двигателя РД-180 и выразил готовность к продолжению сотрудничества с американской компанией по поставкам двигателя.

"Спасибо, господин Бруно! Этот двигатель (РД-180 - прим. ТАСС) действительно эффективен и надежен, - написал в воскресенье Рогозин на своей странице в Twitter. - Мы рады нашему сотрудничеству и готовы продолжать его".

Гендиректор Роскосмоса подтвердил приглашение госкорпорации, адресованное Бруно, посетить Москву для проведения переговоров о путях дальнейшего взаимодействия.

Ранее президент ULA на своей странице в Twitter написал, что "[двигатель] РД-180 - это настоящее технологическое чудо, идеально подходящее для полетов [ракет-носителей] Atlas".

Разработчиком и изготовителем российского жидкостного ракетного двигателя РД-180 является НПО "Энергомаш" им. академика Валентина Петровича Глушко. РД-180 используется в первой ступени американских ракет-носителей Atlas V, с помощью которых выводятся в космос различные космические аппараты, в том числе спутники в интересах Минобороны США.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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