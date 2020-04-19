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Орбиту МКС скорректировали перед пуском "Ракеты Победы"

Корабль "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы
Центр управления полетами Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Центр управления полетами
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роскосмоса.

"Сегодня, 19 апреля 2020 года, в соответствии с программой полета Международной космической станции осуществлена плановая коррекция ее орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Маневр совершен двигателями служебного модуля "Звезда". Они были включены в 08:09 мск и проработали менее одной минуты (58,5 с).

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 2 апреля. Для этого были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13". Они проработали в течение 427,5 секунды, в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 900 м.

"Ракета Победы"

25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а". Она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14", который через два витка (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. Пуск ракеты будет приурочен к 75-летию Победы. На нее нанесут специализированную символику - логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.

В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на борту корабля будут находиться данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Теги
Россия
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