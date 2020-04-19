Рогозин: стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты на Восточном надо начать в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство третьей очереди космодрома Восточный - стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса - необходимо начать уже в следующем году. Об этом заявил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Это уже третья очередь строительства Восточного. К ней тоже надо приступать со следующего года", - сказал Рогозин.

В презентации главы Роскосмоса, представленной на пресс-конференции в декабре 2019 года, говорилось, что подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году.

В эфире радиостанции Рогозин подчеркнул, что крайне важно, чтобы с 2021 года началось финансирование программы создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. "Его ведь не сделаешь за два-три года, надо начинать сейчас. По сути дела, мы уже приступили к этой работе. В Самаре, на заводе "Прогресс", новые топливные баки, которые мы делаем под ракету "Союз-5", являются элементом боковых блоков будущей сверхтяжелой ракеты", - уточнил глава Роскосмоса.

"Я, конечно, вижу какие огромные траты сейчас приходится делать правительству для того, чтобы бороться с этой бедой - пандемией [коронавируса]. Нужны компенсации малому, среднему бизнесу. И все же я исхожу из того, что с 2021-го года финансирование ключевых программ, которые связаны с созданием самой современной техники, все-таки будет осуществлено", - сказал Рогозин.

Проект сверхтяжелой ракеты

Рогозин ранее сообщал, что Роскосмос в 2020 году внесет в правительство программу "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, в которую войдут создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал ранее Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.