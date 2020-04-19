{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин заявил, что "Протоны" с бракованными запчастями доработают в течение года

Глава Роскосмоса подчеркнул, что доработка не скажется на пусковой кампании

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доработка ракет-носителей "Протон", в которых ранее были обнаружены бракованные запчасти, пройдет в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Доработка ракет "Протон" пройдет в течение этого года. Она не скажется на пусковой кампании", - сказал Рогозин.

По словам главы госкопрорации, только один пуск придется перенести на четыре месяца, однако это "будет оправданно с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья нашего персонала на Байконуре во время пандемии".

Гендиректор Роскосмоса также уточнил, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позже предприятие-изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете-носителе "Протон-М".

Позже СМИ сообщили, что еще на двух ракетах "Протон" обнаружен такой же брак.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКосмос
Реклама на ТАСС
Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС