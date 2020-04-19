Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскосмос поможет частным компаниям запускать стратостаты. Для этого может быть использована инфраструктура космодрома Восточный, сообщил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Скорее всего, мы этим заниматься в периметре Роскосмоса не будем, это нам не свойственно. Мы будем делать эти работы в рамках частно-государственного партнерства с теми частными компаниями, которые уже существуют, мы будем оказывать им максимальное содействие. Например, можем пуски в стратосферу осуществлять, используя инфраструктуру космодрома Восточный", - сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос также может предложить частным компаниям использовать аппаратуру предприятий госкорпорации для тестирования на стратостатах.

"Стратосфера, конечно, не космос, это намного ниже. Но, например, можно испытывать какую-то полезную нагрузку в стратосфере, прежде чем отправлять ее в космос. Это, по сути дела, такие полшага в сторону космоса, и это пространство тоже необходимо осваивать", - отметил глава Роскосмоса.

Он добавил, что представители госкорпорации уже встречались с энтузиастами стратосферы, "которые считают, что очень много полезного можно сделать вместе".

Развитие стратонавтики

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля. О необходимости обратить внимание на развитие этой сферы президенту сказал руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.

Путин пообещал поручить решение этого вопроса Роскосмосу. Позднее Рогозин сообщил о готовности поддерживать проекты, которые развивают в РФ запуски малых суборбитальных аппаратов.

Как сообщил ранее ТАСС Ефремов по итогам встречи с Рогозиным, Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов.

Кроме того, Роскосмос решил включить Ефремова в свой экспертный совет и сделал ему соответствующее предложение.