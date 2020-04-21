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В SpaceX рассказали о запуске ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля

В компании сообщили, что запуск перенесен из-за погодных условий

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink американской компании SpaceX перенесен с 23 апреля на 22 апреля ввиду благоприятного прогноза погоды. Об этом сообщила в понедельник SpaceX.

"Миссия Starlink на ракете Falcon 9 теперь намечена на среду, 22 апреля, в 15:37 по времени Восточного побережья США (22:37 мск - прим. ТАСС). Этому благоприятствует прогноз погоды во время запуска и посадки [первой ступени]", - уточнила в своем Twitter компания. Она ранее планировала запустить ракету с 60 спутниками Starlink с мыса Канаверал (штат Флорида) 23 апреля.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.

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