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Скрипочка принял участие в эксперименте по высадке на другую планету

Все поставленные задачи "выполнены с хорошим качеством", отметил начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Космонавт Олег Скрипочка, который на прошлой неделе вернулся после длительной экспедиции на МКС, принял участие в эксперименте по имитации выхода на поверхность другой планеты. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов (ЦПК), распространенном во вторник.

"В ходе эксперимента командир экипажа МКС-62 и ТПК (транспортного пилотируемого корабля - прим. ТАСС) "Союз МС-15", космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом", - сообщили в ЦПК.

Как уточнил начальник научного управления Центра подготовки космонавтов Андрей Курицын, "все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством". По его словам, цель эксперимента - оценка выполнения сложных операций и работоспособности оператора в условиях экстремального действия факторов космического полета. Это необходимо, чтобы оценить работоспособность после подобного полета.

Курицын отметил, что качество выполняемых космонавтами работ в некоторых случаях может снижаться после их возвращения на Землю. "Теряются навыки за полгода в полете. Их не тренируют. Если космонавт третий-четвертый раз летает, то у него эти навыки отработаны до автоматизма", - пояснил он.

"Есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками", - уточнили в пресс-службе.

Членов экипажа ближайших экспедиций планируют испытать на управление в скафандре реальным электромобилем - марсианским ровером.

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