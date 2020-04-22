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75-летие Победы

Ракету Победы установили на стартовый стол Байконура перед запуском "Прогресса МС-14"

На нее нанесли специализированную символику - логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", пуск которой 25 апреля будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом написал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter в среду.

"Тем временем на Байконуре завершена установка ракеты космического назначения "Союз-2.1.а" на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня", - отметил он.

Старт запланирован на 04:51 мск 25 апреля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14", который после двух витков (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. Пуск ракеты будет приурочен к 75-летию Победы. На нее нанесли специализированную символику - логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.

В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на борту корабля будут находиться данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Теги
Россия75-летие Победы
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