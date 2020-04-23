Новые станции спутниковой системы "Гонец" введут в эксплуатацию позже срока из-за пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Срок ввода в эксплуатацию новых наземных станций АО "Спутниковая система "Гонец" смещен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в компании.

В ноябре 2019 года в Роскосмосе сообщили, что АО "Спутниковая система "Гонец" открыло четыре новых региональных филиала в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. В каждом из этих городов размещены региональные станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи.

"Мы предполагаем [смещение сроков] на месяц-два, как пойдет обстановка", - отметили в компании.

Пандемия коронавируса не отразилась на работах на станциях. Однако из-за ограничений сотрудники различных органов, ведомств и служб, в том числе Роспотребнадзора, не смогут приехать на станции, чтобы провести конечную сертификацию.

"Мы планировали сдать в мае-июне, сейчас - в июле", - рассказали в компании, допустив, что станции еще могут быть сданы в первом полугодии.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами. Сейчас наземные станции работают в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край).