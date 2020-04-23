Экипаж МКС провел тренировку по управлению грузовым кораблем перед запуском "Прогресса"

ТАСС, 23 апреля. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту МКС, потренировались в управлении грузовым кораблем в телеоператорном режиме. Об этом на своей странице в Twitter написал в четверг Вагнер.

Телеоператорный режим является вспомогательным, когда космонавты управляют кораблем прямо с борта МКС.

"У нас с Анатолием Иванишиным прошла бортовая тренировка по телеоператорному режиму управления (или ТОРУ) грузовым кораблем "Прогресс МС-14", который по плану прибывает на МКС через несколько дней - 25 апреля", - написал космонавт.

По его словам, они с Иванишиным готовы к стыковке "космического грузовика".

Старт ракеты "Союз-2.1а" запланирован на 04:51 мск 25 апреля. Она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14", который после двух витков (примерно через три часа) должен состыковаться с МКС. Пуск будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На ракету нанесли специализированную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и орденов ВОВ.

В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, на борту корабля будут находиться данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС". Сейчас на борту МКС находятся три члена экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.