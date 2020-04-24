Стало известно название национальной программы Китая по освоению Марса

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти КНР огласили в пятницу название национальной программы по освоению Марса - "Тяньвэнь". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, первая миссия по исследованию этой планеты будет называться "Тяньвэнь-1". Одновременно была опубликована эмблема проекта - "ланьсин цзютянь" - полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы. Как отмечается, эта форма символизирует первую букву в слове "Китай" (англ. China) и "сотрудничество" (англ. - Cooperation), что свидетельствует о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.

В 2020 году КНР планирует приступить к выполнению первой марсианской миссии, задача которой - отправить на планету зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.

Ровно 50 лет назад, 24 апреля 1970 года Китай вывел на орбиту свой первый космический спутник "Дунфанхун-1", с 2016 года эта дата ежегодно отмечается в стране как День космонавтики.