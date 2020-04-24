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Рогозин заложил капсулу с посланием потомкам на Байконуре

Ее вскрытие запланировано на 2055 год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осмотрел работы по благоустройству Байконура и заложил капсулу с посланием потомкам от современной молодежи в Парке Победы. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в пятницу.

"Дмитрий Рогозин заложил капсулу с посланием потомкам от современной молодежи. Вскрытие капсулы запланировано в 2055 году в честь 100-летия города и космодрома", - рассказали в Роскосмосе.

Рогозин вместе с главой администрации города Константином Бусыгиным посетил обновленный Парк Победы, в котором вскоре будет открыто три монумента, в том числе воинам-интернационалистам, 75-летию Победы и 65-летию Байконура.

Глава Роскосмоса, несмотря на пандемию коронавируса, прилетел на Байконур, чтобы лично присутствовать на пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название "Ракета Победы". Он запланирован на 04:51 мск 25 апреля со стартовой площадки № 31 космодрома (стартовый комплекс "Восток").

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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