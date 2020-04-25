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Ракета Победы с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" отправится к МКС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", прозванная ракетой Победы, будет запущена в субботу в 04:51:41 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. На ней к Международной космической станции отправится транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14".

Это будет первый запуск российского грузового корабля к МКС в 2020 году.

Примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-14" с МКС пройдет по сверхбыстрой схеме: после двух витков (через 3 часа 21 минуту) запланировано его причаливание к стыковочному отсеку модуля "Звезда".

Оно будет проходить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа МКС Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. На "Прогрессе МС" предусмотрен и вспомогательный телеоператорный режим управления, когда космонавты сами управляют кораблем. В пятницу Иванишин и Вагнер провели тренировки на этот случай.

Пуск будет проходить на фоне пандемии коронавируса. Перед вылетом на Байконур для обеспечения старта ракет с кораблями "Союз МС-16" и "Прогресс МС-14" специалисты Роскосмоса сдали тест на наличие заражения. В госкорпорации подчеркнули, что ее руководство "приняло всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии".

Во время запуска на космодроме будет присутствовать гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

 

Ракета Победы

 

Пуск "Союза-2.1а" будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специализированную символику - логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. Также на борт МКС будет доставлена праздничная символика.

В конце марта Роскосмос объявил о старте акции "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было до 22 апреля отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии в личном сообщении сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". Именно "Прогресс МС-14" доставит эти данные на Международную космическую станцию.

 

Апельсины и другие грузы

 

Грузовой корабль должен доставить на МКС баки с водой массой 420 кг, баллоны с кислородом (46 кг), топливо системы дозаправки (650 кг), а также 1 350 кг сухих грузов. На прошлой неделе Роскосмос на своей странице в "Твиттере" выложил фото, на котором изображены укладки с подписанным содержимым - апельсины, грейпфруты и колбаски. Они будут направлены космонавтам на станцию.

Предыдущий пуск грузового корабля на МКС состоялся 6 декабря 2019 года. Тогда полет до станции проходил по трехсуточной схеме: "Прогресс МС-13" долетел до станции за двое суток, но после этого еще сутки находился в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, чтобы обеспечить НАСА резервный день для стыковки корабля "Дрэгон".

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