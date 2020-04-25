Госкомиссия одобрила заправку и готовность к пуску ракеты Победы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о заправке и готовности ракеты "Союз-2.1а", прозванная ракетой Победы, к старту с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

"На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04:51 мск", - говорится в сообщении.

Заправка ракеты уже началась, отметили в госкорпорации.

Старт ракеты "Союз-2.1а" запланирован на 04:51 мск 25 апреля. Она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14", который после двух витков (примерно через три часа) должен состыковаться с МКС. Пуск будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На ракету нанесли специализированную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и орденов ВОВ.

В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, на борту корабля будут находиться данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС". Сейчас на борту МКС находятся три члена экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.