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75-летие Победы

Ракета Победы с кораблем "Прогресс МС-14" стартовала с Байконура

Корабль должен доставить на МКС баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и сухой груз

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", прозванная ракетой Победы, с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-14" стартовала в субботу с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Это первый запуск российского грузового корабля к МКС в 2020 году.

"Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к Международной космической станции. Сближение "Прогресса МС-14" с МКС пройдет по сверхбыстрой схеме: после двух витков (через 3 часа 21 минуту) запланировано его причаливание к стыковочному отсеку модуля "Звезда".

Во время запуска на космодроме присутствовал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета Победы

Пуск "Союза-2.1а" приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специализированную символику - логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. Также на борт МКС будет доставлена праздничная символика.

В конце марта Роскосмос объявил о старте акции "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было до 22 апреля отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии в личном сообщении сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". Именно "Прогресс МС-14" доставит эти данные на Международную космическую станцию.

Грузовой корабль должен доставить на МКС баки с водой массой 420 кг, баллоны с кислородом (46 кг), топливо системы дозаправки (650 кг), а также 1 350 кг сухих грузов. На прошлой неделе Роскосмос на своей странице в Twitter выложил фото, на котором изображены укладки с подписанным содержимым - апельсины, грейпфруты и колбаски. Они будут направлены космонавтам на станцию.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКазахстанРоссия75-летие Победы
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