Космический корабль "Прогресс МС-14" с данными "Бессмертного полка" пристыковался к МКС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-14", запущенный 25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

"Прогресс" доставил на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, на борту корабля находятся данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Грузовой корабль был запущен 25 апреля в 04:51 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур. Пуск приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.

"Прогресс МС-14" долетел до станции по сверхкороткой схеме - стыковка корабля со станцией произошла чуть более чем через три часа после старта ракеты. Сейчас на борту МКС находятся три члена экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.