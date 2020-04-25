{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы
Обновлено 

Космический корабль "Прогресс МС-14" с данными "Бессмертного полка" пристыковался к МКС

Он доставил запасы топлива и газов, оборудования, грузов, а также символику, посвященную 75-летию Победы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-14", запущенный 25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

"Прогресс" доставил на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, на борту корабля находятся данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Грузовой корабль был запущен 25 апреля в 04:51 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур. Пуск приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.

"Прогресс МС-14" долетел до станции по сверхкороткой схеме - стыковка корабля со станцией произошла чуть более чем через три часа после старта ракеты. Сейчас на борту МКС находятся три члена экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.

Теги
Космос75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Ракета Победы с кораблем "Прогресс МС-14" стартовала с Байконура
Корабль должен доставить на МКС баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и сухой груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС