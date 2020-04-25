"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14" показал самое быстрое время по полету от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал он.

Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-12", который добрался до станции за 3 часа 19 минут. Как пояснили в субботу в Роскосмосе ТАСС, на самом деле тогда "полет занял на 30 секунд дольше". Таким образом, новый рекорд был установлен кораблем, который пристыковался к станции утром в субботу.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы. Он добрался до МКС по трехвитковой схеме и пристыковался к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Пуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.