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75-летие Победы
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"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС

Полет занял 3 часа 20 минут
Корабль "Прогресс МС-14" Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Описание
Корабль "Прогресс МС-14"
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14" показал самое быстрое время по полету от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал он.

Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-12", который добрался до станции за 3 часа 19 минут. Как пояснили в субботу в Роскосмосе ТАСС, на самом деле тогда "полет занял на 30 секунд дольше". Таким образом, новый рекорд был установлен кораблем, который пристыковался к станции утром в субботу.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы. Он добрался до МКС по трехвитковой схеме и пристыковался к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Пуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.

Теги
Рогозин, Дмитрий Олегович75-летие Победы
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75-летие Победы
Космический корабль "Прогресс МС-14" с данными "Бессмертного полка" пристыковался к МКС
Он доставил запасы топлива и газов, оборудования, грузов, а также символику, посвященную 75-летию Победы
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