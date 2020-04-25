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Пандемия коронавируса нового типа

Специалисты Роскосмоса перед пусками работали сокращенными вахтами из-за пандемии

Глава Роскосмоса отметил, что пуски обеспечивали три сотни российских стартовиков и несколько тысяч специалистов предприятий госкорпорации

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Работа специалистов Роскосмоса, которые обеспечили апрельские пуски ракет с Байконура, проходила сокращенными вахтами, они почти ночевали на рабочих местах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter в субботу.

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"Благодаря им [специалистам] в условиях борьбы с пандемией, сокращенными вахтами, практически ночуя на рабочих местах, им удается делать невозможное - работать и добиваться успешной работы сложнейшей техники", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что пуски обеспечивали три сотни российских стартовиков и несколько тысяч специалистов предприятий госкорпорации, среди которых инженеры, технологи, рабочие. "Хочу искренне поблагодарить вас, мои коллеги! Для меня честь работать с вами", - подчеркнул он.

В апреле Роскосмос осуществил два успешных пуска: 9 апреля на орбиту отправился пилотируемый корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту (российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Крисом Кессиди), а 25 апреля с Байконура стартовала ракета Победы, которая вывела транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14".

Пуски проходили на фоне пандемии коронавируса. Перед вылетом специалисты Роскосмоса сдавали тесты на наличие заражения. В госкорпорации подчеркнули, что ее руководство "приняло всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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