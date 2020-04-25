Специалисты НПО Лавочкина вернулись с закрывшегося из-за пандемии космодрома Куру в Москву

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты, которые оставались на космодроме Куру во Французской Гвиане, закрывшемся в связи с пандемией коронавируса, вернулись в Москву после проведения работ с разгонным блоком "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"На сегодняшний день все работники НПО Лавочкина, которые выполняли работы за рубежом, вернулись в Россию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, все специалисты, вернувшиеся из заграничной командировки, будут соблюдать двухнедельный карантин. "Все прибывшие чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний не имеют", - отметили в госкорпорации.

Самолет с девятью сотрудниками НПО им. С. А. Лавочкина приземлился в 14:30 мск в Шереметьево. Предприятие организовало встречу и трансфер каждого работника служебным автотранспортом к месту проживания.

Сейчас все работы на космодроме Куру прекращены из-за пандемии коронавируса. Такие меры, отметили ранее в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам.

В конце марта около 250 специалистов Роскосмоса улетели с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за его временного закрытия на фоне пандемии коронавируса. Еще 21 сотрудник остался, так как разгонный блок нельзя было оставлять в заправленном состоянии.